TCU arquivou a fiscalização de Jair Bolsonaro após recomendar melhorias nos controles internos da Presidência Valter Campanato/Agência Brasil
TCU vê falhas em gasto de R$ 55,5 mil de Bolsonaro em padaria, mas arquiva fiscalização
Ex-presidente fez compra em estabelecimento em 2019 com Cartão de Pagamento do Governo Federal
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