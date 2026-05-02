O relatório revela que a média nacional subiu de 52,4 em 2024 para 55,35 pontos em 2025 - Divulgação

O relatório revela que a média nacional subiu de 52,4 em 2024 para 55,35 pontos em 2025Divulgação

Publicado 02/05/2026 17:35

O Índice Brasileiro de Conectividade, divulgado pela Anatel, apresentou dados que identificaram uma melhora no acesso à internet em oito a cada dez municípios em 2025.

“Os resultados do Índice Brasileiro de Conectividade mostram que o Brasil está avançando de forma consistente na ampliação do acesso à internet, o que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Nosso compromisso é seguir trabalhando para reduzir as desigualdades regionais, levando conectividade de qualidade a todos os brasileiros”, destacou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

O Índice Brasileiro de Conectividade é o principal indicador do setor. Ele avalia, em uma escala de 0 a 100, sete variáveis críticas, incluindo a presença de redes de fibra óptica, a quantidade de antenas (estações rádio-base), a cobertura de telefonia móvel, a densidade de acessos à internet fixa e móvel e o nível de concorrência entre operadoras.

O relatório revela que a média nacional subiu de 52,4 em 2024 para 55,35 pontos em 2025, um aumento de 2,95 pontos, indicando avanço consistente no cenário nacional. Até mesmo entre as localidades mais vulneráveis houve crescimento: o 1º quartil de municípios (25% com menor IBC) evoluiu de 41,49 para 45,01, um aumento de 3,52 pontos.

O avanço da conectividade está diretamente ligado à expansão da infraestrutura de telecomunicações no país. Nos últimos anos, o crescimento da fibra óptica e a ampliação do 5G têm sido os principais fatores para melhorar a qualidade e a velocidade da internet, além de ampliar o acesso em áreas antes pouco atendidas.

