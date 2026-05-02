O relatório revela que a média nacional subiu de 52,4 em 2024 para 55,35 pontos em 2025Divulgação
Brasil apresenta melhora no acesso à internet em 8 a cada 10 municípios
Índice Brasileiro de Conectividade revelou que em 82,8% do País teve melhora no acesso e na qualidade da rede fixa e móvel
Brasil apresenta melhora no acesso à internet em 8 a cada 10 municípios
Índice Brasileiro de Conectividade revelou que em 82,8% do País teve melhora no acesso e na qualidade da rede fixa e móvel
Flávio Dino mantém afastamento de vice-prefeito de Macapá
Decisão cita risco de interferência em investigação
Policial de folga reage a assalto e mata suspeito em SP
Criminoso tentou fugir de motocicleta, mas acabou caindo por conta dos ferimentos
Aprovados no CNU 2025 podem escolher local de trabalho até terça
Convocados para cargo de analista técnico-administrativo devem indicar preferência
Temporal no RS deixa desalojados e provoca danos em 19 cidades
Chuvas intensas causam alagamentos, bloqueios e alertas de risco
Homem mata companheira com tiro na grande SP
Caso é investigado como feminicídio; suspeito está foragido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.