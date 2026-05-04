Um avião de pequeno porte colidiu contra um prédio na cidade de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (5). Entre as cinco pessoas a bordo estava Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto (PDT), no interior de Minas Gerais, que morreu no acidente.
Além dele, o piloto Wellington Oliveira, de 34 anos, e Leonardo Berganholi, de 50 anos, também morreram. Os outros dois passageiros, Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos, e Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, de 25 anos, ficaram gravemente feridos. Leonardo e os dois sobreviventes foram encaminhados ao Hospital João XXIII.
O piloto morreu durante o impacto do avião contra o prédio. Leonardo teve a morte confirmada, na noite desta segunda-feira, no hospital.
O prédio contra o qual o avião colidiu fica localizado na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Não houve feridos entre os moradores.
A Anac confirmou a conformidade de todos os documentos da aeronave e a liberação para uso em voos privados.
O avião saiu da cidade de Teófilo Otoni com seis pessoas, deixou uma em Belo Horizonte e seguia para São Paulo. Os quatro passageiros envolvidos no acidente eram sócios de uma empresa de tecnologia chamada Uaitag.
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou um vídeo com imagens internas do prédio, no qual é possível ver os estragos causados pelo impacto do avião. Além da construção, são mostrados os destroços da aeronave, que, após a colisão, caiu no estacionamento ao lado.
Vídeo mostra destruição no apartamento atingido por um avião de pequeno porte em Belo Horizonte, nesta segunda (4). Duas pessoas morreram no acidente
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