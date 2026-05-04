Ex-presidente Jair Bolsonaro fez um procedimento médico no ombro direitoLula Marques/Agência Brasil
Ele estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde a última sexta-feira (1º).
A operação ocorreu sem intercorrências e o ex-presidente apresentou boa evolução clínica.
A nota do hospital é assinada por cinco profissionais: o cirurgião de ombro Alexandre Firmino Paniago, o cirurgião geral Claudio Birolini, o cardiologista Leandro Echenique, o cardiologista Brasil Caiado e o diretor-geral Alisson Borges.
Bolsonaro, que tem 71 anos, cumpre prisão domiciliar humanitária desde o dia 24 de março, por decisão de Moraes após uma internação por pneumonia bacteriana. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, a 27 anos e 3 meses de prisão por seu papel de liderança na trama golpista.
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