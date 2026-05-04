Polícia Civil de SP investiga o crime - Divulgação

Polícia Civil de SP investiga o crime Divulgação

Publicado 04/05/2026 13:47

Uma idosa de 64 anos foi morta dentro de casa, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite do último domingo (3). Câmeras de segurança de vizinhos registraram quando um homem invadiu a residência da vítima pelo telhado. Horas depois do crime, ele foi preso e confessou.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como estupro e feminicídio.



O delegado Luiz Romani falou sobre o caso ao programa "Balanço Geral", da Record: "Mais um crime brutal aqui em Guarulhos. Foi assassinada de forma covarde. Mais uma mulher. Dessa vez um estranho, que pulou pela vizinha, entrou na casa, estuprou e matou".

A motivação, no entanto, ainda é desconhecida. A identidade do assassino também não foi divulgada.