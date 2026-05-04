Crianças mortas em incêndio tinham 11 meses, 4 e 6 anosReprodução / Redes sociais
Incêndio mata três crianças na Bahia
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Principal suspeito responderá por feminicídio e duplo homicídio; mulher e irmão também são acusados de participação e ocultação de cadáver
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