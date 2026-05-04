Crianças mortas em incêndio tinham 11 meses, 4 e 6 anos - Reprodução / Redes sociais

Crianças mortas em incêndio tinham 11 meses, 4 e 6 anosReprodução / Redes sociais

Publicado 04/05/2026 12:35

Três crianças morreram carbonizadas em um incêndio, no município de Serrinha, interior da Bahia, na manhã deste domingo (3). As vítimas, uma de 11 meses e outras duas com 4 e 6 anos, estavam sozinhas na residência, no bairro Ginásio.

De acordo com informações preliminares, o incêndio teve início quando uma das crianças ateou fogo em um colchão. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter o fogo e localizou os corpos. Uma quarta criança, de 7 anos, foi atendida pelo Samu e, em seguida, encaminhada para uma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Civil, a mãe dos menores, de 27 anos, teria deixado os filhos sozinhos em casa, na noite de sábado (2), para ir a uma festa. Ela voltou à residência pela manhã, após o incêndio, e foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte. Sua identidade não foi divulgada.

Em nota, a Prefeitura de Serrinha manifestou pesar e declarou luto oficial de três dias.

"Nesse momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade serrinhense, profundamente abalada por essa perda irreparável. Em respeito às vítimas e em sinal de luto coletivo, fica decretado luto oficial no município por 3 dias. Que Deus conforte o coração de todos."

A Polícia Civil investiga o caso.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci