Malafaia respondeu a críticas à relação da Igreja Evangélica com a política - Reprodução / YouTube

Malafaia respondeu a críticas à relação da Igreja Evangélica com a políticaReprodução / YouTube

Publicado 04/05/2026 11:10 | Atualizado 04/05/2026 11:14

O pastor Silas Malafaia criticou, neste domingo (3), o PT e a ligação da sigla com uma ala da Igreja Católica na época da fundação do partido. A declaração ocorreu durante culto na igreja de Malafaia, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Zona Norte do Rio. A cerimônia contou com a participação de políticos, entre eles o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Malafaia defende relação de evangélicos com política e diz que PT "não existiria" sem envolvimento com a Igreja Católica



Reprodução / Youtube pic.twitter.com/t1I8L1ngzt — Jornal O Dia (@jornalodia) May 4, 2026

No culto, Malafaia rebateu, ainda, críticas ao envolvimento de evangélicos com a política. Ele argumentou que, se não fosse a relação do PT com a Igreja Católica, o partido não existiria.

"Política e religião não se misturam? Onde começou o PT? Palavras ditas por Lula e pelo frei Leonardo Boff. (...) Lula falou [que] se não tivesse a eclésia de base, as comunidades de base da Igreja Católica, o PT não existiria. Vamos deixar de ser trouxa, irmão! (...) E agora vem com essa conversa fiada pra cima da Igreja Evangélica, 'essa mistura de política com religião'?"

O pastor também fez críticas à Teologia da Libertação, abordagem religiosa que prega que pobres e oprimidos devem estar no centro da ação da Igreja Católica. Segundo Malafaia, a interpretação é uma tentativa de "macular" o cristianismo com o comunismo.

"Lula e o frei Leonardo Boff... A Teologia da Libertação não passa de uma tentativa de macular o cristianismo com o comunismo. Foi lá que começou o PT, na base da Igreja Católica."

Presença de políticos e apoio a Flávio

Diversos outros políticos de direita participaram do culto, na primeira fileira de bancos, entre o ex-governador Cláudio Castro (PL-RJ), o presidente da Alerj Douglas Ruas (PL-RJ), o deputado federal e ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos - RJ) e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

No encontro, Malafaia declarou apoio a Flávio Bolsonaro. Anteriormente, ele havia defendido a candidatura à Presidência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Eu falei que, para mim, o melhor era Tarcisio e Michelle. Isso eu disse para o Flávio. Não foram eles? Então é claro que o Flávio vai ter meu apoio. Eu disse isso para ele. Eu sou amigo, não sou inimigo", disse.