Mulher morreu e três familiares ficaram feridos após serem atropelados por um motorista embriagado - Reprodução/ redes sociais

Mulher morreu e três familiares ficaram feridos após serem atropelados por um motorista embriagadoReprodução/ redes sociais

Publicado 04/05/2026 08:51

Uma mulher morreu e três familiares ficaram feridos após serem atropelados por um motorista embriagado na manhã de domingo (3), em Boa Vista, capital de Roraima. O homem, de 30 anos, foi preso em flagrante.

A vítima foi identificada como Carmen del Valle Martinez Garcia, de 25 anos, venezuelana. Os dois filhos dela, uma menina de 6 anos e um menino de 3 anos, sofreram fraturas nas pernas e no rosto e foram levados ao Hospital da Criança. O marido, pai das crianças, teve ferimentos na perna direita e no rosto e foi encaminhado ao Hospital Geral de Roraima (HGR).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a família estava na calçada quando foi atingida pelo veículo. O carro saiu da pista, subiu na calçada e atropelou as vítimas antes de colidir contra uma coluna de concreto. O acidente ocorreu na avenida Ataíde Teive, no bairro Caimbé, zona Oeste da cidade.

Testemunhas relataram que o veículo trafegava em alta velocidade no sentido Centro. Segundo a PM, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez e afirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. O teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool.

O carro ficou parcialmente destruído e foi removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima (Detran). A perícia da Polícia Civil foi acionada, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa e condução de veículo sob efeito de álcool, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.