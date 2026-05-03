Malta está internado desde a última quinta-feira (30) quando sofreu mal súbito durante sessão no Senado - Divulgação

Malta está internado desde a última quinta-feira (30) quando sofreu mal súbito durante sessão no Senado Divulgação

Publicado 03/05/2026 14:23

O senador Magno Malta (PL-ES) registrou, neste sábado (2), um boletim de ocorrência contra uma técnica de enfermagem do hospital DF Star, em Brasília, após ser acusado de agressão pela profissional . O político está internado desde a última quinta-feira (30) quando sofreu um mal súbito durante sessão no Senado Federal.

A técnica de enfermagem havia relatado à polícia ter sido agredida por Malta com um tapa no rosto enquanto tentava fazer um exame no parlamentar na quinta-feira. Ele nega.

Segundo o relato da profissional, Malta se preparava para uma injeção na veia com contraste, substância usada em exames de imagem, quando houve uma interrupção no procedimento e o líquido vazou. Malta teria xigado e desferido um tapa forte no rosto da técnica, segundo ela.

Já o documento protocolado por Malta diz que a técnica deixou vazar o contraste em seu braço, causando "dor intensa, hematoma e possível comprometimento vascular".

"Em razão do quadro clínico, da dor aguda e do uso de medicação, o comunicante apresentou reação compatível com o sofrimento físico experimentado, sem, contudo, praticar qualquer ato de agressão física contra profissionais de saúde", registra Malta.

Em seguida, o senador diz ter sido surpreendido com o registro de ocorrência policial contra si, em que a profissional o acusa de agressão física.

O senador diz que não houve conduta dolosa ou agressão deliberada, "sendo eventual reação decorrente exclusivamente do estado de dor intensa no momento da intercorrência médica". O documento pede que a polícia apure o episódio.

Em nota, o Hospital DF Star informou que iniciou uma apuração administrativa sobre o episódio e que vem dando "dando todo o suporte à colaboradora que relatou ter sido vítima de agressão". Também disse estar à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários à polícia.

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) também repudiou o acontecimento.

"A atuação desses profissionais não pode ser marcada por episódios de violência. Nenhuma posição ou condição autoriza agressões, e toda conduta dessa natureza deve ser tratada com o rigor da lei. A violência sofrida por trabalhadores da saúde no exercício de suas funções ultrapassa qualquer limite aceitável e destaca um problema que não pode ser tratado como pontual", disse.

Magno Malta divulgou nota em que nega agressão e reforça que houve falha técnica no procedimento ao qual foi submetido, "mesmo após ele alertar, por diversas vezes para os presentes, que o procedimento estava incorreto e lhe causava fortes dores"

Na nota, ele também pontuou que "causa estranheza que a profissional envolvida tenha buscado registrar versão própria dos fatos, em evidente atitude defensiva diante da possibilidade de responsabilização pelo grave ocorrido", disse.

Na sexta-feira, 1º, o parlamentar gravou um vídeo de dentro do hospital para as redes sociais pedindo para que seus apoiadores não caiam em fake news. Nesse vídeo, ele mostra um médico pedindo desculpas e dizendo que o caso será investigado.