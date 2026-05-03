PF segue apurando o destino e a origem da droga - Polícia Federal/ Divulgação

PF segue apurando o destino e a origem da drogaPolícia Federal/ Divulgação

Publicado 03/05/2026 12:49

A Polícia Federal (PF) apreendeu 250 kg de cocaína, neste sábado (2), na cidade de Martinópolis, interior de São Paulo. A droga chegou na região por uma aeronave que pousou em uma pista destinada à aviação agrícola.

Os policiais encontraram a carga, que supostamente teria vindo da Bolívia, em um veículo do tipo picape. O motorista foi preso em flagrante, mas o piloto do avião conseguiu fugir.

A PF continua buscando o fugitivo. As investigações do caso seguem apurando a origem e o destino da carga e tentando identificar outros possíveis envolvidos.