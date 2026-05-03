Polícia Civil de Minas Gerais informa que Corpo do agressor foi encaminhado para o IML - Arquivo / PCMG/ Divulgação

Polícia Civil de Minas Gerais informa que Corpo do agressor foi encaminhado para o IMLArquivo / PCMG/ Divulgação

Publicado 03/05/2026 11:33 | Atualizado 03/05/2026 11:35

Um homem agrediu a companheira grávida e foi morto com dez tiros por um vizinho da gestante, no bairro Granja de Freitas, localizado na região leste de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Momentos antes do assassinato, o homem arrastou a mulher pelos cabelos para fora de casa e passou a agredi-la em via pública. Cortou parte das madeixas e ameaçou matar a companheira. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (30).



O agressor acusava a vítima de infidelidade. Segundo informações da Polícia Militar, ele acessou o celular da namorada e passou a afirmar que havia sido traído. Enfurecido, seguiu para a casa da gestante, localizada na Rua Coronel Robson Zamprogno.



O vizinho da grávida, que fazia reparos em casa, testemunhou a agressão e, indignado, atirou dez vezes contra a cabeça do homem. Depois, fugiu antes da chegada da Polícia Militar ao local.



A grávida foi atendida na UPA Leste. Não há informações sobre o estado de saúde dela ou do bebê.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o corpo do homem, de 24 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Dr. André Roquette. O autor dos disparos não foi encontrado.