Os passageiros estavam abordo de um Jeep Troller, veículo indicado para trilhas - Corpo de Bombeiros / Reprodução

Os passageiros estavam abordo de um Jeep Troller, veículo indicado para trilhasCorpo de Bombeiros / Reprodução

Publicado 03/05/2026 08:31 | Atualizado 03/05/2026 08:35

Dois homens morreram em um capotamento de veículo na tarde do último sábado (2). As vítimas, acompanhadas por mais dois amigos, estavam passeando pela Trilha do Cathupira, localizada entre os municípios de Erechim e Três Arroios, no Rio Grande do Sul.

João Paulo Vissotto e Daniel Cavalli, moradores de Erechim, foram arremessados para fora do veículo e morreram no local. Os outros passageiros receberam socorro e deram entrada no Hospital de Caridade de Erechim.

Os sobreviventes não tiveram o estado de saúde divulgado, mas relatos indicam que eles sofreram apenas escoriações. Os quatro estavam a bordo de um Jeep Troller, veículo da categoria 4x4 muito indicado para trilhas.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.