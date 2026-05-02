Aproximação da nuvem ocorreu na Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP) - Reprodução/Redes sociais

Aproximação da nuvem ocorreu na Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP)Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/05/2026 20:23

Uma "nuvem prateleira" chamou a atenção de banhistas no começo da tarde deste sábado, 2, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Apesar do susto, o fenômeno está relacionado à aproximação de frentes frias, segundo meteorologistas.



"É (uma nuvem) bastante comum no Brasil e, geralmente, ela se forma em deslocamentos de frentes frias", disse Guilherme Alves, meteorologista da FieldPro.

Aproximação da nuvem em Bertioga (SP)



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/uXvfFbU0KO — Jornal O Dia (@jornalodia) May 2, 2026

Segundo ele, são nuvens marcadas por ter uma parte mais alongada entre a base e o topo, o que a torna bastante característica. "Difere um pouco da (nuvem) rolo, que está associada a outros eventos meteorológicos (como mudanças de direção dos ventos)", afirmou Alves.Neste sábado, 2, o fenômeno parou quem estava em praias como a de Riviera de São Lourenço, segundo imagens obtidas pela reportagem. Em publicação nas redes sociais, a página de Instagram @aconteceuembertioga chegou a descrever a nuvem como "intensa e diferente"."A formação avançou rapidamente sobre o mar, acompanhada de ventos fortes e mudança no tempo, surpreendendo quem estava na água e na areia", disse a publicação feita pelo perfil. Nos comentários, seguidores relataram surpresa com o ocorrido. "Cena de filme", comentou um internauta.De acordo com a meteorologista Heloisa Pereira Nóbrega, os dados disponíveis até o momento indicam que o fenômeno foi causada pela passagem de uma frente fria pela costa paulista, que agora está estacionada na altura do Rio de Janeiro."Após a sua passagem, uma área de alta pressão fez com que os ventos continuassem soprando do mar para o continente, trazendo muito ar úmido", disse.Ao encontrar um ambiente um pouco mais frio deixado pela frente fria, esse ar manteve o tempo instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva no litoral paulista, segundo ela.A meteorologista afirma que a nuvem prateleira (do inglês shelf cloud) está associado ao avanço de ar mais frio em baixos níveis da atmosfera, o que empurra o ar quente e úmido à frente para cima rapidamente."Esse movimento forma uma nuvem longa, baixa e com aparência de ‘prateleira’ no céu", disse. Foi o que aconteceu em Bertioga. "Como havia bastante umidade vindo do mar, essa nuvem ficou mais intensa e bem definida na região."Conforme informações da Climatempo, este sábado na cidade foi marcado por mínima de 22º C e máxima 29º C, com períodos de céu nublado e pancadas de chuva previstas agora para o período da noite.