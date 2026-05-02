Pernambuco foi o estado mais afetado com seis óbitos - Divulgação/Governo de Pernambuco

Pernambuco foi o estado mais afetado com seis óbitosDivulgação/Governo de Pernambuco

Publicado 02/05/2026 19:26 | Atualizado 03/05/2026 14:19

Intensas chuvas atingiram os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul desde sexta-feira (1). Foram ao menos 10 óbitos registrados.

O estado mais afetado foi Pernambuco com seis mortes, seguido pela Paraíba e o Rio Grande do Sul dois óbitos.

Foi decretado estado de emergência nas regiões afetadas e agentes da Defesa Civil foram mobilizados para auxiliar forças locais.

Pernambuco



Seis pessoas morreram em decorrência das tempestades que atingem Pernambuco. De acordo com o governo do estado, uma mulher e o filho, de 6 anos, foram soterrados na região metropolitana do Recife. Em Olinda, uma mãe e seu bebê também vieram a óbito em um deslizamento de barreira.



A irmã, de 1 ano e 6 meses, do menino de 6 anos, morreu, neste sábado (2), após ser levada ao Hospital da Restauração, na área central da cidade de Recife.



Até o momento, a Defesa Civil de Pernambuco registra um total de 1.605 pessoas desabrigadas e 1.089 pessoas desalojadas. Além disso, mais de 342 vítimas foram resgatadas.



O órgão também informa que tem oferecido serviços emergenciais e já entregou materiais de ajuda humanitária: 150 colchões, 300 lençóis e 38 kits de limpeza, ao município de Goiana.



O governo federal, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já reconheceu a situação de emergência e mobilizou equipes da Defesa Civil Nacional para dar suporte técnico à região atingidas pelos temporais.



A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar o estado da Paraíba, que também tem sofrido com os temporais nas últimas 48 horas.



Paraíba

Na Paraíba, também atingida pelos temporárias das últimas 48 horas, os impactos concentram-se principalmente nos municípios de Conde, João Pessoa, Bayeux, Campina Grande, Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Patos, São José dos Ramos, Sousa, Cajazeiras, Pilar e Cabedelo.



De acordo com informações preliminares da Defesa Civil estadual, há registro de 1,5 mil famílias desalojadas, 300 pessoas desabrigadas, cerca de 9 mil afetados e dois óbitos.



Um comitê de crise foi instalado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, com os órgãos paraibanos envolvidos para tomar as providências necessárias nos municípios afetados pelas chuvas intensas.

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul foi um dos estados afetados pelas chuvas desde sexta-feira. Foram identificados alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e bloqueios de rodovias em 19 municípios.

A Polícia Civil investiga duas mortes possivelmente relacionadas com as chuvas. Os casos envolvem uma vítima de choque elétrico em Canguçu e outra por queda de uma árvore em Bom Retiro do Sul.



Um naufrágio também foi registrado na região de Pelotas que deixou um pescador morto e três pessoas desaparecidas. Ainda não há confirmação de que o acidente tenha sido provocado pelo temporal.

Como agir



Em períodos de chuva forte, os órgãos de defesa civil orientam a evitar áreas de risco como encostas, barreiras, margens de rios ou locais com histórico de deslizamentos. Assim como regiões alagadas, que não devem ser atravessadas a pé ou de carro.



Em situações de risco, deve-se procurar abrigo seguro fora das áreas comprometidas ou buscar abrigo indicado pela Defesa Civil do município.



Durante as tempestades com relâmpagos, áreas abertas devem ser evitadas.



A população também pode solicitar ajuda por meio dos seguintes telefones úteis:

- Defesa Civil: 199

- Bombeiro Militar: 193

- SAMU: 192

- Polícia Militar: 190



Alertas



O cidadão pode se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil local, sobre a possibilidade de ocorrência de desastres e de eventos adversos, acompanhados de recomendações ou ações emergenciais para a população em situação de risco.



Por meio do WhatsApp (61) 2034-4611 ou pelo link, o acesso ao serviço é gratuito e ocorre imediatamente, após o cadastro do telefone. Em seguida, é preciso interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples "Oi". O usuário poderá compartilhar a localização atual para receber as mensagens direcionadas à região.



As informações podem ajudar tomar decisões com antecedência.