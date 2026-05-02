Pernambuco foi o estado mais afetado com seis óbitosDivulgação/Governo de Pernambuco
Até o momento, a Defesa Civil de Pernambuco registra um total de 1.605 pessoas desabrigadas e 1.089 pessoas desalojadas. Além disso, mais de 342 vítimas foram resgatadas.
O órgão também informa que tem oferecido serviços emergenciais e já entregou materiais de ajuda humanitária: 150 colchões, 300 lençóis e 38 kits de limpeza, ao município de Goiana.
O governo federal, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já reconheceu a situação de emergência e mobilizou equipes da Defesa Civil Nacional para dar suporte técnico à região atingidas pelos temporais.
A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar o estado da Paraíba, que também tem sofrido com os temporais nas últimas 48 horas.
De acordo com informações preliminares da Defesa Civil estadual, há registro de 1,5 mil famílias desalojadas, 300 pessoas desabrigadas, cerca de 9 mil afetados e dois óbitos.
Um comitê de crise foi instalado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, com os órgãos paraibanos envolvidos para tomar as providências necessárias nos municípios afetados pelas chuvas intensas.
Um naufrágio também foi registrado na região de Pelotas que deixou um pescador morto e três pessoas desaparecidas. Ainda não há confirmação de que o acidente tenha sido provocado pelo temporal.
Em situações de risco, deve-se procurar abrigo seguro fora das áreas comprometidas ou buscar abrigo indicado pela Defesa Civil do município.
Durante as tempestades com relâmpagos, áreas abertas devem ser evitadas.
A população também pode solicitar ajuda por meio dos seguintes telefones úteis:
- Defesa Civil: 199
- Bombeiro Militar: 193
- SAMU: 192
- Polícia Militar: 190
Por meio do WhatsApp (61) 2034-4611 ou pelo link, o acesso ao serviço é gratuito e ocorre imediatamente, após o cadastro do telefone. Em seguida, é preciso interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples "Oi". O usuário poderá compartilhar a localização atual para receber as mensagens direcionadas à região.
As informações podem ajudar tomar decisões com antecedência.
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