Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP
Bolsonaro ainda não consegue se alimentar sozinho, afirma Michelle
Ex-presidente passou por uma cirurgia no ombro direito na última sexta-feira
Governo lança campanha nacional pelo fim da escala de trabalho 6x1
Redução da jornada pode beneficiar 37 milhões de trabalhadores
Temporais no Nordeste já provocaram oito mortes; Paraíba decreta estado de calamidade pública
Dados da Defesa Civil apontam mais de 16 mil afetados na Paraíba e, em Pernambuco, mais de cinco mil
Estupro coletivo em SP: agressores conheciam as crianças e as convidaram para empinar pipa
Secretário de Segurança Pública diz não ter sido capaz de vez o vídeo até o fim; 'cena terrível'
Zema diz que se eleito presidente vai 'privatizar tudo'
Pré-candidato afirma que caso Master seria 'pouco provável' caso Lava Jato não fosse desfeita
Governador decreta estado de calamidade pública na Paraíba
Defesa Civil atua na reconstrução das áreas atingidas a partir de hoje
Senador registra boletim de ocorrência contra técnica de enfermagem após acusação
Profissional relatou agressão durante atendimento no Hospital DF Star
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