Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP

Publicado 03/05/2026 14:03

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou, neste domingo (3), uma atualização sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele passou por um procedimento médico no ombro direito na última sexta-feira (1º).

No comunicado, Michelle afirma que Bolsonaro "está tendo uma boa evolução, com a dor controlada. Está apenas um pouquinho chateado, pois ainda não consegue se alimentar sozinho". Ela afirmou estar ajudando na situação e justificou o problema com o fato do ex-presidente ser destro e estar impossibilitado de realizar a tarefa.

Além disso, ela divulgou que Bolsonaro passa por uma avaliação da equipe médica e que teve os curativos trocados. O boletim médico do ex-presidente confirmou a boa recuperação clínica. Ele segue internado e deve ter alta nesta segunda-feira (4).

“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado após ser submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. Mantém boa evolução clínica e com bom controle da dor. Segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e para reabilitação motora e funcional”, diz o boletim.

Após a liberação, Bolsonaro volta para casa e continua o cumprimento da prisão domiciliar.