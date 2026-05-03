Temporais no Nordeste já provocaram oito mortes; Paraíba decreta estado de calamidade públicaMIDR/Divulgação
Temporais no Nordeste já provocaram oito mortes; Paraíba decreta estado de calamidade pública
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