Mata-burro é uma estrutura instalada no chão, geralmente em áreas rurais, para impedir a passagem de animais - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Mata-burro é uma estrutura instalada no chão, geralmente em áreas rurais, para impedir a passagem de animaisDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 03/05/2026 10:30

Um homem que trabalhava em um casamento ficou com uma das pernas presa em um mata-burro neste sábado (2), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O funcionário foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Um mata-burro é uma estrutura instalada no chão, geralmente em áreas rurais, para impedir a passagem de animais (como bois e vacas) sem precisar de porteira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava tentando atravessar a estrutura quando ficou presa. Os agentes precisaram cortar uma das peças de metal para soltar a perna do homem. Após o resgate, o funcionário acabou sendo levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juatuba pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde não foi divulgado.