Mata-burro é uma estrutura instalada no chão, geralmente em áreas rurais, para impedir a passagem de animaisDivulgação / Corpo de Bombeiros

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Um homem que trabalhava em um casamento ficou com uma das pernas presa em um mata-burro neste sábado (2), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O funcionário foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Um mata-burro é uma estrutura instalada no chão, geralmente em áreas rurais, para impedir a passagem de animais (como bois e vacas) sem precisar de porteira.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava tentando atravessar a estrutura quando ficou presa. Os agentes precisaram cortar uma das peças de metal para soltar a perna do homem. Após o resgate, o funcionário acabou sendo levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juatuba pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O estado de saúde não foi divulgado.