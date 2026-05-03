Mata-burro é uma estrutura instalada no chão, geralmente em áreas rurais, para impedir a passagem de animaisDivulgação / Corpo de Bombeiros
Homem fica com perna presa em mata-burro durante casamento em MG
Funcionário foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após estrutura metálica prender sua perna
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