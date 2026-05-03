O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6 - Agência Brasil

O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6Agência Brasil

Publicado 03/05/2026 07:48

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 8 milhões depois do sorteio realizado na noite deste sábado (2), pela Caixa Econômica Federal. O próximo sorteio será na terça-feira (5).

As seis dezenas sorteadas na noite de sábado, no Concurso 3.003, foram 08 - 24 - 27 - 37 - 47 - 55.

As 17 apostas que acertaram cinco dezenas conquistaram o prêmio de R$ 61.173,63. Já as 1.682 apostas com quatro acertos ganharam R$ 1.019,14.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em casas lotéricas ou na internet, e o valor mínimo para participar é de R$ 6. A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.