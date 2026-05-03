Caso ocorreu no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, Minas GeraisReprodução / Google Street View
Homem morre atacado por cães da raça rottweiler após invadir lote em BH
Vítima, de 43 anos, pulou o muro quando foi surpreendida pelos animais
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Os estados afetados foram Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul
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Receita recebeu 18,4 mi de documentos desde o início da entrega
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