Caso ocorreu no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais - Reprodução / Google Street View

Caso ocorreu no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, Minas GeraisReprodução / Google Street View

Publicado 03/05/2026 08:55

Um homem, de 43 anos, morreu após ser atacado por dois cachorros da raça rottweiler, nesta sexta-feira (1º), no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A vítima teria pulado o muro de um lote para entrar em uma obra quando acabou surpreendida pelos cães. A identidade não foi divulgada.

De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o homem ficou gravemente ferido e morreu no local por volta das 22h15. No lote, havia sinalização alertando sobre a presença dos cachorros. Os animais são cães de guarda treinados e dificultaram o acesso dos militares. O corpo já estava sem sinais de movimento e com as roupas rasgadas quando a equipe chegou.

Ao se aproximarem, os agentes notaram que havia grande quantidade de sangue e que a vítima já estava em parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de ressuscitação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem não resistiu e morreu no local.

A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.