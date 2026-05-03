Polícia Militar de São Paulo registrou a ocorrência - Governo de São Paulo/ Divulgação

Polícia Militar de São Paulo registrou a ocorrênciaGoverno de São Paulo/ Divulgação

Publicado 03/05/2026 10:17

A Polícia Militar prendeu uma manicure, na última sexta-feira (1º), por roubar uma loja na cidade de São José do Rio Preto (SP). A criminosa recorreu a mordidas para tentar fugir, mas os funcionários do estabelecimento a impediram, e a polícia foi acionada.

A mulher, acompanhada por uma cúmplice, furtava mercadorias avaliadas em R$ 3,7 mil. Os itens selecionados pela dupla eram comidas, bebidas, utensílios domésticos, brinquedos e artigos de festa. Segundo a manicure, seriam para o aniversário da filha.

Enquanto a comparsa distraía uma funcionária, a manicure correu com os itens direto para o estacionamento. Outros trabalhadores do local perceberam o movimento e contiveram a fugitiva. Até esse momento, o crime se configurava apenas como furto.

Ao ser abordada, a manicure recorreu à violência e ameaças. Ela mordeu a região do peito de uma funcionária e disse que chamaria pessoas armadas. Dessa forma, a ocorrência passou a ser classificada como roubo. A polícia foi acionada e os agentes levaram a mulher presa. Na delegacia, ela admitiu o crime. A parceira conseguiu escapar e ainda não a localizaram.