Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneiros - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneirosMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 03/05/2026 10:52

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste sábado (2), em suas redes sociais, que ampliará as condições do programa Move Brasil 2, com mais prazo, carência, e juro menor para a compra de caminhões. Trata-se de um programa do governo federal, lançado em abril de 2026, que disponibiliza R$ 21,2 bilhões em crédito para a renovação de frotas de transporte no Brasil.

Nosso compromisso com quem move o Brasil segue firme. Vamos entregar 41 praças de descanso para que os caminhoneiros possam parar com dignidade e segurança, e estamos ampliando as condições do Move Brasil 2, com mais prazo, mais carência e juros menores para a compra de… pic.twitter.com/OQB23VwQRV — Lula (@LulaOficial) May 2, 2026



O presidente destacou que a ação será especialmente em benefício dos motoristas autônomos, e pediu aos bancos públicos que olhem com "carinho" para os motoristas autônomos.



"O que percebemos no Move 1 é que atendeu com mais precisão e porque eles tinham mais recursos, às entregadoras. Os autônomos foram muito pouco atendidos", disse ele se dirigindo a representantes da Caixa, Banco do Brasil e BNDES.



Além disso, Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneiros. O presidente destacou que a ação será especialmente em benefício dos motoristas autônomos, e pediu aos bancos públicos que olhem com "carinho" para os motoristas autônomos."O que percebemos no Move 1 é que atendeu com mais precisão e porque eles tinham mais recursos, às entregadoras. Os autônomos foram muito pouco atendidos", disse ele se dirigindo a representantes da Caixa, Banco do Brasil e BNDES.Além disso, Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneiros.