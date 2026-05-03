Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneirosMarcelo Camargo / Agência Brasil
Nosso compromisso com quem move o Brasil segue firme. Vamos entregar 41 praças de descanso para que os caminhoneiros possam parar com dignidade e segurança, e estamos ampliando as condições do Move Brasil 2, com mais prazo, mais carência e juros menores para a compra de… pic.twitter.com/OQB23VwQRV— Lula (@LulaOficial) May 2, 2026
O presidente destacou que a ação será especialmente em benefício dos motoristas autônomos, e pediu aos bancos públicos que olhem com "carinho" para os motoristas autônomos.
"O que percebemos no Move 1 é que atendeu com mais precisão e porque eles tinham mais recursos, às entregadoras. Os autônomos foram muito pouco atendidos", disse ele se dirigindo a representantes da Caixa, Banco do Brasil e BNDES.
Além disso, Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneiros.
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