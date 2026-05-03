Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneirosMarcelo Camargo / Agência Brasil

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Estadão Conteúdo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste sábado (2), em suas redes sociais, que ampliará as condições do programa Move Brasil 2, com mais prazo, carência, e juro menor para a compra de caminhões. Trata-se de um programa do governo federal, lançado em abril de 2026, que disponibiliza R$ 21,2 bilhões em crédito para a renovação de frotas de transporte no Brasil.


O presidente destacou que a ação será especialmente em benefício dos motoristas autônomos, e pediu aos bancos públicos que olhem com "carinho" para os motoristas autônomos.

"O que percebemos no Move 1 é que atendeu com mais precisão e porque eles tinham mais recursos, às entregadoras. Os autônomos foram muito pouco atendidos", disse ele se dirigindo a representantes da Caixa, Banco do Brasil e BNDES.

Além disso, Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneiros.
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Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneiros
Lula afirmou que pretende entregar 41 praças de descanso para caminhoneiros