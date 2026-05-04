Frederico Siqueira assumiu a Pasta após longa trajetória no setor de telecomunicações, tendo presidido a TelebrasFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Ligado a Alcolumbre, ministro das Comunicações diz que não falou com Lula sobre sair do governo
Frederico Siqueira afirma que sua indicação é técnica e nega conversas com presidente para deixar o cargo após crise no Senado
Ligado a Alcolumbre, ministro das Comunicações diz que não falou com Lula sobre sair do governo
Frederico Siqueira afirma que sua indicação é técnica e nega conversas com presidente para deixar o cargo após crise no Senado
Malafaia critica PT durante culto e confirma apoio a Flávio Bolsonaro
Diante de filho de Bolsonaro, Cláudio Castro e Crivella, pastor disse que Teologia da Libertação foi 'tentativa de macular o cristianismo com o comunismo'
Flávio Bolsonaro publica vídeo jogando futebol e faz analogia com eleições de 2026
Pré-candidato à Presidência aparece tecnicamente empatado com Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisa recente
MP denuncia três pessoas por desaparecimento e mortes de família em Porto Alegre
Principal suspeito responderá por feminicídio e duplo homicídio; mulher e irmão também são acusados de participação e ocultação de cadáver
Governo federal sanciona lei que aumenta penas para furto, roubo e receptação
Estelionato e crimes virtuais também tiveram punição endurecida
PF apreende mais de uma tonelada de maconha em rodovia paulista
Caminhão com a droga ia com destino a São José do Rio Preto