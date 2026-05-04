Cristiano Domingues Francisco, suspeito no desaparecimento da família Aguiar - Reprodução

Cristiano Domingues Francisco, suspeito no desaparecimento da família Aguiar Reprodução

Publicado 04/05/2026 10:10 | Atualizado 04/05/2026 10:12

Rio Grande do Sul - O Ministério Público (MP) anunciou, na manhã desta segunda-feira (4), que vai denunciar três pessoas pelo desaparecimento e morte de integrantes da família Aguiar, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As vítimas estão desaparecidas há cerca de 100 dias.



Silvana de Aguiar, de 48 anos, e os pais dela, Isail Vieira de Aguiar, de 69, e Dalmira Germann de Aguiar, de 70, não são vistos desde os dias 24 e 25 de janeiro.

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Os denunciados são Cristiano Domingues Francisco, apontado como principal suspeito, a atual mulher dele, Milena Ruppenthal Domingues, e o irmão, Wagner Domingues Francisco.Segundo o Ministério Público, Cristiano será denunciado pelo feminicídio de Silvana, com agravantes de motivo torpe e uso de emboscada. Ele também responderá pelo homicídio de Isail e pelo feminicídio de Dalmira. Milena é apontada como partícipe nos crimes.Os três denunciados também vão responder por ocultação de cadáver e fraude processual, por supostamente alterarem provas e dificultarem as investigações. Além disso, Cristiano e Milena devem responder por furto qualificado de bens da casa de Silvana após o desaparecimento, enquanto ele também é acusado de falsidade ideológica por usar identidade de outra pessoa para ativar chips de celular.Milena ainda será denunciada por falso testemunho. Os três também são acusados de associação criminosa.Outros três investigados - a mãe de Cristiano, a sogra dele e um amigo - não foram denunciados. De acordo com o Ministério Público, eles não teriam participação nos crimes principais e podem ser alvo de acordos de não persecução penal. Caso haja processo, ele será separado do núcleo principal da denúncia.