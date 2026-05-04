Na publicação, Flávio compara a partida às eleições presidenciais de outubro - Reprodução / Redes sociais

Na publicação, Flávio compara a partida às eleições presidenciais de outubroReprodução / Redes sociais

Publicado 04/05/2026 10:10

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), publicou um vídeo em seu perfil no X (antigo Twitter), neste domingo (3), jogando futebol com congressistas. Na publicação, ele compara a partida às eleições presidenciais de outubro.

No futebol, cada passe mostra que ninguém vence sozinho. A força está na união. Juntos, ninguém segura nosso time! pic.twitter.com/JEgRcAmmug — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 4, 2026

"Um bom jogador tem que ser disciplinado, ter liderança e, claro, habilidade", afirma Flávio. "Vão querer me perseguir em campo por causa das minhas habilidades, mas não vai dar certo. Vamos conseguir vencer essa partida. Chamamos aqui os parlamentares, a nossa base, pessoal aliado que está no dia a dia no Congresso Nacional e está lutando pelo povo brasileiro. Então, é uma grande honra jogar ao lado deles aqui e, com esse time maravilhoso, não tem como a gente perder."

"Queria agradecer, primeiramente, a Deus, que deu essa vitória para a gente. Aí, deu mole para mim dentro da área, meti três 'golzin', pedindo música e o hino da vitória, igual ao que a gente vai ter em outubro para resgatar esse Brasil", concluiu o senador.

Na última segunda-feira (7), uma pesquisa realizada pela Nexus Pesquisa e Inteligência, em parceria com o BTG Pactual, revelou um cenário de forte polarização com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a amostra, se o segundo turno fosse disputado hoje, Lula teria 46%, e Flávio Bolsonaro (PL), 45%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.