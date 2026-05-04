Calamidade pública, roubo ou destruição de equipamento em torres de telecomunicação terão penas em dobro - Fernando Frazão / Agência Brasil

Calamidade pública, roubo ou destruição de equipamento em torres de telecomunicação terão penas em dobroFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 04/05/2026 09:50

A partir desta segunda-feira (4) crimes de furto, roubo e receptação terão penas maiores. A Lei 15.397/2026, publicada no Diário Oficial da União, amplia ainda a punição para casos de estelionato e crimes virtuais, como golpes pela internet.



O texto aprovado estabelece as seguintes penas de reclusão:



- Furto: de um a seis anos de reclusão (o máximo era 4 anos);

- Furto de celular: de quatro a dez (até então, eram tratados como furto simples);

- Furto por meio eletrônico: até dez anos (eram oito anos);

- Roubo que resulta em morte: pena mínima passa de 20 para 24 anos;

- Estelionato, reclusão de um a cinco anos mais multa;

- Receptação de produto roubado de dois a seis anos de prisão e multa (era de um a quatro anos).

Nova lei trata ainda de pena por interromper serviço telefônico, telegráfico ou radiotelegráfico, atualmente de detenção de 1 a 3 anos, será de reclusão de 2 a 4 anos.



A pena será aplicada em dobro se o crime for cometido por ocasião de calamidade pública ou roubo ou destruição de equipamento instalado em torres de telecomunicação.