Os agressores chegam ao local de moto - Câmeras de segurança/ Reprodução

Os agressores chegam ao local de motoCâmeras de segurança/ Reprodução

Publicado 05/05/2026 15:40

Um homem em situação de rua que estava deitado na calçada na Rua Bartira, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, foi espancado por dois homens em plena luz do dia. As agressões, que aconteceram em 22 de abril, foram registradas por uma câmera de segurança.

As imagens mostram os agressores chegando ao local em uma moto. Eles param o veículo na calçada para agredir o homem em situação de rua com chutes e socos. É possível notar que eles falam com o homem, que não esboçou nenhuma reação às agressões. O homem não é poupado nem mesmo quando está caído.

O espancamento durou entre dois e três minutos. Os agressores param somente quando um carro estaciona perto do local. Ainda assim, um dos agressores volta e, com o homem caído, dá um chute no peito dele, que bate a cabeça no portão de um condomínio. O morador de rua precisou ser socorrido pelo Samu. O estado de saúde dele não foi informado.

Após as agressões, os dois rapazes sobem na moto e deixam o local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um deles é adolescente e foi encontrado pela polícia. O jovem foi levado para a delegacia para prestar depoimento, e a Polícia Civil pediu à Justiça que ele seja apreendido. O pedido está em análise pela Vara da Infância e Juventude.

O outro agressor, embora tenha sido identificado, não havia sido preso até a publicação desta reportagem. O caso está sendo investigado pelo 77º Distrito Policial, de Santa Cecília.