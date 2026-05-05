Céu de maio terá chuva de meteoros e 'Lua Azul' - Reprodução/ internet

Céu de maio terá chuva de meteoros e 'Lua Azul'Reprodução/ internet

Publicado 05/05/2026 13:43

Maio terá dois fenômenos que devem chamar a atenção de observadores do céu: a chuva de meteoros Eta Aquarídeos, no início do mês, e a chamada Lua Azul, no fim do período. Os eventos fazem parte do calendário astronômico e podem ser vistos a olho nu, a depender das condições climáticas e de luminosidade

A chuva de meteoros Eta Aquarídeos tem pico previsto entre a noite desta terça-feira, 5, e a madrugada de quarta-feira, 6. O fenômeno é conhecido pela alta velocidade dos fragmentos que entram na atmosfera terrestre.

Segundo a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (NASA), esses meteoros podem atingir cerca de 65,4 quilômetros por segundo, o que favorece a formação de rastros luminosos que permanecem visíveis por alguns segundos, ou até minutos. No auge da atividade, é possível observar cerca de 50 meteoros por hora, em condições ideais.

O fenômeno ocorre quando a Terra atravessa a trilha de detritos deixada pelo cometa Halley e costuma ter melhor visibilidade no Hemisfério Sul. A observação é mais favorável nas horas antes do amanhecer, quando o ponto de origem dos meteoros, na constelação de Aquário, está mais alto no céu. Locais afastados de áreas urbanas, com menor poluição luminosa, aumentam as chances de visualização, de acordo com a agência americana.

No fim do mês, o destaque é a chamada Lua Azul, prevista para o dia 31. Segundo a NASA, esse fenômeno ocorre quando há duas luas cheias no mesmo mês, possível graças ao ciclo lunar que dura cerca de 29,5 dias, ligeiramente inferior à duração média dos meses do calendário.

Assim, quando a primeira lua cheia acontece nos primeiros dias do mês, pode haver tempo para um segundo ciclo completo, resultando em uma nova lua cheia nos dias finais. Apesar do nome, a chamada Lua Azul não apresenta mudança de cor e mantém o mesmo aspecto de uma lua cheia comum.

A visibilidade dos eventos pode variar conforme as condições do tempo e a presença de nuvens, além da luminosidade do céu em cada região.