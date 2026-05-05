Deputados ocuparam Mesa Diretora na sessão de 6 de agosto de 2025Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Conselho de Ética da Câmara vota suspensão de deputados que ocuparam Mesa Diretora
Marcos Pollon, Zé Trovão e Marcel van Hattem podem ser penalizados
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