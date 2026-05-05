Deputados ocuparam Mesa Diretora na sessão de 6 de agosto de 2025 - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Deputados ocuparam Mesa Diretora na sessão de 6 de agosto de 2025Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Publicado 05/05/2026 12:35

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vota nesta terça-feira, 5, sobre a suspensão, por dois meses, de três deputados envolvidos na ocupação da Mesa Diretora em agosto do ano passado. A votação pode levar à penalização de Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

Em seu parecer, o relator Moses Rodrigues (União-CE) é favorável à suspensão e afirma que a medida busca deixar claro que "este Parlamento não tolera o cometimento de infrações dessa natureza" Os deputados são acusados de conduta incompatível com o decoro parlamentar.

Em protesto no dia 6 de agosto de 2025, parlamentares da oposição ocuparam a Mesa e impediram o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de conduzir a sessão.

Os congressistas aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protestavam contra a prisão domiciliar dele, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após descumprimento de medida cautelar. Eles também pediam a votação da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de Janeiro.

Os três deputados contestam que tenham cometido irregularidades. Nas redes sociais, Marcel van Hattem pediu mobilização de apoiadores para "derrotar o parecer". Ele se referiu ao processo como "perseguição sem fim" e à ocupação da Mesa como "pacífica".