Bombeiros inspecionam o interior de um apartamento onde um pequeno avião caiuAFP
- 12h16: O voo decolou
- 12h19: O avião colidiu contra o prédio
- 12h25: Chegada dos bombeiros
O avião decolou às 12h16 e minutos depois o piloto declarou emergência do tipo "mayday", devido a perda de controle da subida. Às 12h19, a aeronave perdeu altitude e colidiu com a lateral de um edifício, na altura do terceiro andar, antes de cair na área de estacionamento do condomínio.
O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 12h25, cerca de seis minutos após o impacto. Foram mobilizadas sete viaturas e 28 militares. Os trabalhos se concentraram inicialmente na retirada dos moradores do edifício que deixaram o prédio com o auxílio de escadas operacionais. Não houve vítimas entre os ocupantes do local.
Vídeo mostra destruição no apartamento atingido por um avião de pequeno porte em Belo Horizonte, nesta segunda (4). Duas pessoas morreram no acidente— Jornal O Dia (@jornalodia) May 4, 2026
Crédito: Corpo de Bombeiros MG pic.twitter.com/2aIu2x3eyq
As equipes também atuaram na contenção de riscos de incêndio e explosão, com aplicação de espuma mecânica sobre combustíveis e fluidos inflamáveis espalhados pela aeronave.
A Aeronáutica retomou nesta terça-feira, 5, a perícia no local com trabalhos conduzidos por investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB).
De acordo com o Cenipa, as atividades integram a chamada Ação Inicial, etapa que envolve a coleta e confirmação de dados, a preservação de evidências e a análise preliminar dos danos causados pela aeronave. Também são levantadas informações que possam contribuir para a identificação dos fatores envolvidos no acidente.
Mortes
Três pessoas morreram na queda: o piloto Wellington de Oliveira, de 34 anos; o empresário e veterinário Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT); e Leonardo Berganholi.
Outros dois ocupantes, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53, foram encaminhados para atendimento e permanecem hospitalizados, com quadro estável, segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.