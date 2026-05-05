Bombeiros inspecionam o interior de um apartamento onde um pequeno avião caiu - AFP

Bombeiros inspecionam o interior de um apartamento onde um pequeno avião caiuAFP

Publicado 05/05/2026 10:35 | Atualizado 05/05/2026 11:20

Vídeo mostra destruição no apartamento atingido por um avião de pequeno porte em Belo Horizonte, nesta segunda (4). Duas pessoas morreram no acidente



Crédito: Corpo de Bombeiros MG pic.twitter.com/2aIu2x3eyq — Jornal O Dia (@jornalodia) May 4, 2026

As equipes também atuaram na contenção de riscos de incêndio e explosão, com aplicação de espuma mecânica sobre combustíveis e fluidos inflamáveis espalhados pela aeronave.A Aeronáutica retomou nesta terça-feira, 5, a perícia no local com trabalhos conduzidos por investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB).De acordo com o Cenipa, as atividades integram a chamada Ação Inicial, etapa que envolve a coleta e confirmação de dados, a preservação de evidências e a análise preliminar dos danos causados pela aeronave. Também são levantadas informações que possam contribuir para a identificação dos fatores envolvidos no acidente.Três pessoas morreram na queda: o piloto Wellington de Oliveira, de 34 anos; o empresário e veterinário Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT); e Leonardo Berganholi.Outros dois ocupantes, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53, foram encaminhados para atendimento e permanecem hospitalizados, com quadro estável, segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).