Avião de pequeno porte cai e atinge prédioReprodução/ redes sociais
De acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979.
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Avião de pequeno porte cai e atinge prédioReprodução/ redes sociais
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