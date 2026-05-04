Avião de pequeno porte cai e atinge prédio - Reprodução/ redes sociais

Avião de pequeno porte cai e atinge prédioReprodução/ redes sociais

Publicado 04/05/2026 13:01

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio no bairro Silveira, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, na tarde desta segunda-feira (4).

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco pessoas estavam na aeronave no momento do acidente, sendo que duas morreram e três estão feridas em estado grave.

Imagens mostram o momento da queda. No vídeo, também é possível ver um buraco aberto onde o avião atingiu a edificação de três andares. O veículo parou no estacionamento do local.

Veja o vídeo:

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O piloto reportou à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que estava com dificuldades na decolagem.



De acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979.

O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. A aeronave tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.



