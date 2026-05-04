Pernambuco foi o estado mais afetado com seis óbitosDivulgação/Governo de Pernambuco
Lula libera crédito extraordinário de R$ 305 milhões para desastres ambientais
Chuvas intensas atingiram os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul
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Relator quer aprovar projeto de minerais críticos até quarta e ler parecer amanhã
Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) pretende acelerar a tramitação na Câmara
Zema quer privatizar a Petrobras 'o quanto antes'
Pré-candidato à Presidência da República quer vender todas as estatais que 'faturam'
Durigan: Fato é que existe, sim, comprometimento da renda das pessoas com as bets
Pacote de renegociação de dívidas Desenrola 2.0 vai impedir a participação em bets aos beneficiários por 12 meses
Moraes rejeita revisar pena de Débora do Batom, condenada pelo 8/1
Ministro argumentou que PL da Dosimetria ainda não foi promulgado
TSE celebra 30 anos da urna eletrônica e lança mascote para atrair eleitor jovem
Presidente do TSE, Cármen Lúcia, reforçou o sigilo do voto e a segurança no método eleitoral
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