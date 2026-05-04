Romeu Zema (Novo) afirmou que privatização da Petrobras dependerá de boa vontade e boa relação com o CongressoRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Zema quer privatizar a Petrobras 'o quanto antes'
Pré-candidato à Presidência da República quer vender todas as estatais que 'faturam'
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