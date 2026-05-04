Romeu Zema (Novo) afirmou que privatização da Petrobras dependerá de boa vontade e boa relação com o Congresso - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Romeu Zema (Novo) afirmou que privatização da Petrobras dependerá de boa vontade e boa relação com o CongressoRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 04/05/2026 20:14

O pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Novo (Novo), afirmou nesta terça-feira, 4, que deseja privatizar a Petrobras "o quanto antes", caso seja eleito. Além disso, o mineiro destacou que a ideia de seu plano de governo é vender todas as estatais que "faturam" e deixar agências públicas de fora.

"Nós vamos botar tudo para vender", disse Zema, destacando que a dívida pública é o principal problema do País. "Vou usar esses recursos para quitar a dívida. A dívida vai cair para menos da metade e a taxa de juros vai cair mais ainda."

O ex-governador afirmou que a privatização da Petrobras dependerá de boa vontade e de uma boa relação com o Congresso Nacional. Segundo ele, não há uma previsão para o início do processo - se ocorrerá no início do mandato se eleito ou mais tarde - justamente porque a decisão depende dos parlamentares.

Zema citou que, em Minas Gerais, sua gestão "privatizou centenas de empresas e subsidiárias" da Cemig e conseguiu aprovação para privatizar a Copasa, companhia de saneamento do Estado. De acordo com o mineiro, entre as grandes privatizações no Estado, ficou faltando apenas a Cemig.

O ex-governador disse ainda que pretende fazer uma nova reforma previdenciária, que considera necessária no Brasil. Segundo ele, a reforma de 2019 já não é mais suficiente, porque a expectativa de vida aumentou e, consequentemente, o tempo de contribuição também tende a subir. Ele disse que o tempo de contribuição precisará aumentar e que, a depender dos cálculos atuais, a idade mínima também poderá ser elevada.

Zema também afirmou que pretende rever programas sociais. Ele disse considerar essas políticas importantes para quem precisa, mas avaliou que há muitas "fraudes" e pessoas aptas ao trabalho vivendo dos benefícios sem necessidade. "Tem muita fraude e muito 'marmanjão' vivendo aí, assistindo série na TV e jogando videogame o dia inteiro", disse.