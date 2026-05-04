Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) gostaria que o texto fosse aprovado antes da viagem de Lula aos Estados UnidosAgência Câmara
Relator quer aprovar projeto de minerais críticos até quarta e ler parecer amanhã
Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) pretende acelerar a tramitação na Câmara
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Zema quer privatizar a Petrobras 'o quanto antes'
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