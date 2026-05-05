Zau deixa esposa e duas filhas pequenas - Reprodução / Redes sociais

Zau deixa esposa e duas filhas pequenasReprodução / Redes sociais

Publicado 05/05/2026 08:31 | Atualizado 05/05/2026 08:34

O cantor baiano de pagode Izac Bruno Coni Silva, conhecido como "Zau O Pássaro", de 27 anos, morreu nesta segunda-feira (4) em um acidente de trânsito na BR-116, na altura do município de Feira de Santana, Bahia.

A colisão ocorreu por volta das 7h20, envolvendo um carro e um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de Zau, outras três pessoas estavam no veículo menor. A corporação informou ainda que o caminhão, que saiu do Espírito Santo com destino ao Rio Grande do Norte quando o carro colidiu na traseira, transportava uma carga de televisores e estava parado no acostamento no momento da batida.

Zau, que estava no banco do passageiro, e os outros ocupantes do carro, voltavam de um show com ingressos esgotados em Barreiras. A morte foi confirmada pelo empresário do cantor ao portal "Aratu On".

Não há informações sobre o estado de saúde das outras pessoas. O cantor será sepultado em Conceição do Almeida, sua cidade natal, na terça-feira (5). Zau deixa esposa e duas filhas pequenas.

A Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA) manifestou pesar pela morte do artista. "A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) manifesta profundo pesar pelo falecimento do cantor Izac Bruno Coni Silva, conhecido como Zau O Pássaro, aos 27 anos, ocorrido nesta segunda-feira (4). Jovem revelação do pagode baiano, o cantor foi vítima de um acidente de trânsito na BR-116, no trecho de Feira de Santana."

"Natural de Conceição do Almeida, Zau O Pássaro construiu uma trajetória marcada pelo carisma e pela forte conexão com o público, levando seu trabalho a diferentes regiões do estado. Neste momento de dor, a SecultBA se solidariza com familiares, amigos e fãs, unindo-se às manifestações de pesar pela perda."