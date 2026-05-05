Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - AFP

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) AFP

Publicado 05/05/2026 08:03

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse na segunda-feira, 4, que há um conjunto de "fatores difíceis" que estariam por trás da insatisfação da população com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sustentou que cabe às autoridades entenderem os motivos.



"A questão do endividamento pode pegar, a taxa de juros acho que pega um pouco e a segurança pública pega um pouco. Tem uma oposição muito forte, muito renhida, muito presente nas redes sociais. Então, acho que tem um conjunto de fatores difíceis", disse o ministro, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.



Durigan afirmou ainda que sente as pessoas mais angustiadas com questões de trabalho e com as guerras no mundo. "Tem muitas questões em jogo, tem um gap comunicacional nas redes, o que é viral e o que é real."



O titular da Fazenda admitiu a possibilidade de "alguma crise" mundial no horizonte futuro e citou especificamente uma turbulência financeira global envolvendo as empresas de tecnologia.

"Elas têm uma valorização hoje nos mercados que é muito acima do que a gente consegue apurar em termos de produtos, serviços", disse Durigan, citando conversas que teve em Washington, por ocasião das Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), em abril.

"Tem muita gente preocupada, há uma alavancagem brutal em três, quatro empresas, e isso pode gerar uma crise para o sistema financeiro", acrescentou.