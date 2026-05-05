Luzia Firmino da Costa foi picada enquanto se dirigia ao campo de cultivo em Ararendá - Reprodução

Luzia Firmino da Costa foi picada enquanto se dirigia ao campo de cultivo em ArarendáReprodução

Publicado 05/05/2026 09:13

Uma idosa, identificada como Luzia Firmino da Costa, de 75 anos, morreu nesta segunda-feira (4) após ser atacada por um enxame de abelhas no município de Ararendá, no interior do Ceará.

Luzia foi picada por milhares de abelhas italianas enquanto se deslocava para o campo de cultivo para colher feijão, numa região próxima à residência da vítima. Ela não resistiu e morreu no local.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Crateús, onde passará por exame de necropsia.

Em nota, a SSPDS informou que só será possível determinar as circunstâncias da morte “após a expedição do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)”. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Crateús.