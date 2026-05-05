Luzia Firmino da Costa foi picada enquanto se dirigia ao campo de cultivo em ArarendáReprodução
Idosa morre em ataque de enxame de abelhas no interior do Ceará
Caso é investigado pela Polícia Civil de Crateús
Idosa morre em ataque de enxame de abelhas no interior do Ceará
Caso é investigado pela Polícia Civil de Crateús
MS: Veterinária influencer é presa suspeita de vender shampoo de cavalo para uso humano
Polícia aponta manipulação irregular e risco à saúde
Cantor de pagode morre em acidente de trânsito na Bahia
Artista voltava de um show quando o carro em que estava colidiu com um caminhão parado no acostamento
Durigan diz que endividamento, juros e segurança podem ampliar insatisfação com o governo Lula
Ministro da Fazenda afirmou ainda que sente as pessoas mais angustiadas com questões de trabalho e com as guerras no mundo
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 8 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Eduardo Bolsonaro ironiza encontro entre Lula e Trump: 'E a soberania nacional?'
Presidente visita Washington nesta quinta-feira (7)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.