Caso aconteceu em Chapecó, no Oeste de Santa CatarinaDivulgação / Governo de SC
Bebê morre atropelado pelo pai no pátio de casa em Santa Catarina
Mãe da criança presenciou o ocorrido; homem foi encaminhado à Central de Plantão Policial
Bebê morre atropelado pelo pai no pátio de casa em Santa Catarina
Mãe da criança presenciou o ocorrido; homem foi encaminhado à Central de Plantão Policial
Queda de avião: Voo durou apenas 3 minutos e ação rápida dos bombeiros evitou explosão em BH
Três pessoas morreram e duas permancem internadas
Erika Hilton e Zema trocam críticas nas redes sociais: 'Vive de mentira'
Bate-boca começou após crítica da deputada à fala do pré-candidato à Presidência sobre a flexibilização das normas de trabalho infantil
RealTime Big Data: Lula empata com Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema no 2º turno
Presidente registra maior rejeição entre os eleitores entrevistados
Aeronáutica retoma perícia em local de queda de avião que deixou três mortos em BH
Outras duas pessoas ficaram feridas
Idosa morre em ataque de enxame de abelhas no interior do Ceará
Caso é investigado pela Polícia Civil de Crateús
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.