Caso aconteceu em Chapecó, no Oeste de Santa CatarinaDivulgação / Governo de SC

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Um bebê, de 1 ano e 4 meses, morreu, no domingo (3), após ser atropelado pelo pai no pátio da casa da família, enquanto o homem manobrava o veículo para guardá-lo na garagem, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A mãe da criança presenciou o ocorrido.
Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, inicialmente a ocorrência foi registrada como acidente de trânsito, mas, posteriormente, passou a ser tratada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Após o acidente, os pais levaram a criança ao hospital do município, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O pai acabou encaminhado à Central de Plantão Policial para os procedimentos legais cabíveis.