Mulher desferiu tapas na atendente de drive-thru - Reprodução / Redes socias

Mulher desferiu tapas na atendente de drive-thruReprodução / Redes socias

Publicado 05/05/2026 13:01 | Atualizado 05/05/2026 13:04

Uma funcionária da ONU agrediu uma atendente de um drive-thru após um erro no pedido de um lanche, na madrugada da última sexta-feira (1º), na Asa Norte, em Brasília. Ela foi afastada do trabalho após a divulgação do caso.

Em vídeos das câmeras de vigilância do local, é possível observar Huíla Borges Klanovichs, de 35 anos, desferindo tapas na atendente do fast food.

Segundo o delegado Wellington Barros, da 5ª Delegacia de Polícia Civil, a discussão teve início quando a mulher recebeu um sanduíche com cebola. Ela solicitou outro lanche e exigiu que a atendente pedisse perdão pelo erro. Com a recusa da vítima, Huíla começou a agredi-la.

A Polícia Militar foi acionada. A mulher inicialmente negou ter desferido os tapas, mas a agressão foi confirmada após a análise das imagens das câmeras. Em seguida, ela foi encaminhada para a 5ª DP.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil declarou em nota, nesta terça-feira (05), que Huíla foi afastada do trabalho e que o caso será investigado por órgão interno. Leia a nota na íntegra:

"O UNODC está ciente do incidente reportado e tomou medidas imediatas. O caso foi encaminhado ao órgão investigativo independente das Nações Unidas, o Escritório de Serviços de Supervisão Interna (OIOS) para as providências cabíveis, e a funcionária foi colocada em licença enquanto aguardamos os desdobramentos das investigações. O UNODC está à disposição para cooperar com as autoridades nacionais. Nenhuma forma de violência é tolerada e o UNODC reitera que todo o pessoal tem a obrigação de cumprir com as regras e regulamentos da ONU abstendo-se de qualquer comportamento que contrarie os valores de respeito, integridade, responsabilidade e ética que orientam o sistema das Nações Unidas."

O caso foi registrado como lesão corporal. A reportagem não localizou a defesa de Huíla Borges Klanovichs. O espaço segue aberto para manifestação.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci



