Córrego fica em avenida movimentada de Maceió - Reprodução / Google Earth

Córrego fica em avenida movimentada de Maceió Reprodução / Google Earth

Publicado 05/05/2026 12:42

Um homem, de 44 anos, ficou ferido ao tentar resgatar um cachorro de um córrego, nesta segunda-feira (4), em Maceió, Alagoas. Ele caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros.



O caso aconteceu na Avenida Dona Constança, uma via bastante movimentada, e em frente ao principal shopping da cidade, no bairro Mangabeiras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma pessoa que passava no local. De acordo com a corporação, o homem desceu o córrego para salvar o bicho, mas acabou atacado. Em seguida, ao tentar sair do local, ele sofreu a queda.



Os bombeiros resgataram o homem e o encaminharam ao Hospital Geral do Estado (HGE), na capital alagoana. Ele sofreu escoriações nos braços e nas pernas, e declarou aos agentes sentir fortes dores no tórax.



A corporação realizou buscas pelo cachorro, mas não conseguiu localizá-lo.