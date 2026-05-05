Thiago de Ávila e Silva OliveiraReprodução Instagram
Lula diz que manutenção de prisão de Thiago Ávila por Israel é injustificável e exige soltura
Ativista foi detido no último dia 30 ao tentar chegar até a Faixa de Gaza
'Não percebemos arrependimento', diz delegado sobre reação de detidos por estupro coletivo
Quatro adolescente e um adulto se organizaram para violentar sexualmente duas crianças
Estudo revela que 53% das famílias raramente leem para criança
Desigualdade na aprendizagem está presente desde a educação infantil
Novo recorre ao CNJ contra presidente do TST que falou em juízes 'vermelhos e azuis'
Declaração foi interpretada como referência à polarização política no país
Consumo de alimentos ultraprocessados cresce entre povos tradicionais
Baixo custo e acesso facilitado são algumas das causas da mudança
Vídeo: mulher morre após filho incendiar moto no Espírito Santo
Confusão começou após policiais abordarem o veículo, que estava sem placa
Ataque a tiros em escola no Acre deixa duas funcionárias mortas e alunos feridos
Autor dos disparos era aluno da instituição e tinha 13 anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.