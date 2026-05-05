Segundo a PMES, confusão começou após militares abordarem uma moto sem placa na rodovia ES-368Redes Sociais / Reprodução
Segundo nota da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a confusão começou após policiais abordarem uma motocicleta sem placa na rodovia ES-368. Ao ser informado sobre a retenção do veículo, o condutor deixou o local e retornou posteriormente com um galão de gasolina. Mesmo após ordens para soltar o recipiente, o homem avançou e lançou o combustível sobre o veículo e ateou fogo. A mãe foi incendiada em uma tentativa de contê-lo.
Tanto Silvia quanto Weverton, que também sofreu queimaduras nos braços, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital. A moto foi recolhida.
Homem incendeia própria mãe após colocar fogo em moto— Jornal O Dia (@jornalodia) May 5, 2026
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