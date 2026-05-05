Segundo a PMES, confusão começou após militares abordarem uma moto sem placa na rodovia ES-368 - Redes Sociais / Reprodução

Segundo a PMES, confusão começou após militares abordarem uma moto sem placa na rodovia ES-368Redes Sociais / Reprodução

Publicado 05/05/2026 19:28

Rio - Uma mulher, identificada como Silvia Oliveira, morreu nesta segunda-feira (4) após o filho dela, Weverton Pereira Oliveira, incendiar a motocicleta durante uma abordagem policial. A mulher de 56 anos teve o corpo atingido pelas chamas na terça-feira (28), em Domingos Martins, Espírito Santo. Ela estava internada há uma semana no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, em Serra, mas não resistiu à gravidade das queimaduras nos braços e no rosto.



Segundo nota da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a confusão começou após policiais abordarem uma motocicleta sem placa na rodovia ES-368. Ao ser informado sobre a retenção do veículo, o condutor deixou o local e retornou posteriormente com um galão de gasolina. Mesmo após ordens para soltar o recipiente, o homem avançou e lançou o combustível sobre o veículo e ateou fogo. A mãe foi incendiada em uma tentativa de contê-lo.

Imagens de uma câmeras de segurança registraram o momento do incêndio. No vídeo, é possível ouvir Weverton gritando "me mata então" em direção aos agentes. Após o início das chamas, o suspeito ainda resistiu à prisão, e familiares tentaram impedir a ação policial. Foi necessário o uso de spray de pimenta para conter os envolvidos.



Tanto Silvia quanto Weverton, que também sofreu queimaduras nos braços, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital. A moto foi recolhida.