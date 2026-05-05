Ataque a tiros ocorreu no Instituto São José, em Rio Branco, no AcreReprodução/Google Maps
Segundo a Polícia Militar, o adolescente, de 13 anos, levou a arma do padrasto, que é policial, para cometer os crimes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos estudantes feridos.
Em nota, o governo do Acre confirmou que as mortes das duas funcionárias havia sido no local.
O adolescente já se encontra sob a custódia do Estado, juntamente com a arma. A arma de fogo utilizada no ataque era propriedade do padastro do adolescente.
As circunstâncias do fato ainda estão sendo apuradas, e a Polícia Civil do Acre já instaurou procedimento investigativo para esclarecer a motivação, a dinâmica da ocorrência e eventuais responsabilidades.
"Diante da tragédia, o Estado manifesta profunda solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade escolar do Instituto São José e a todos os profissionais da educação impactados por este episódio. Também informa que está mobilizando equipes de apoio psicossocial para oferecer suporte aos alunos, professores e demais envolvidos."
Por conta do ataque, as aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino foram suspensas por três dias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.