Ataque a tiros ocorreu no Instituto São José, em Rio Branco, no Acre - Reprodução/Google Maps

Ataque a tiros ocorreu no Instituto São José, em Rio Branco, no AcreReprodução/Google Maps

Publicado 05/05/2026 18:44 | Atualizado 05/05/2026 19:42

Um ataque a tiros no Instituto São José, em Rio Branco, no Acre, deixou duas funcionárias mortas e duas pessoas feridas, de acordo com a Polícia Militar. Um aluno da instituição invadiu a escola e efetuou os disparos.



Segundo a Polícia Militar, o adolescente, de 13 anos, levou a arma do padrasto, que é policial, para cometer os crimes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos estudantes feridos.



As vítimas fatais, que trabalhavam como inspetoras do instituto, foram identificadas como Alzenir Pereira e Raquel Sales Feitosa. Entre os feridos estavam outra funcionária e um aluno, ambos encaminhados ao pronto-socorro.

Vídeos foram compartilhados nas redes sociais mostrando os alunos correndo e o desespero durante o ataque. O adolescente foi apreendido pela polícia e teria relatado sofrer bullying.



Em nota, o governo do Acre confirmou que as mortes das duas funcionárias havia sido no local.



O adolescente já se encontra sob a custódia do Estado, juntamente com a arma. A arma de fogo utilizada no ataque era propriedade do padastro do adolescente.



As circunstâncias do fato ainda estão sendo apuradas, e a Polícia Civil do Acre já instaurou procedimento investigativo para esclarecer a motivação, a dinâmica da ocorrência e eventuais responsabilidades.



"Diante da tragédia, o Estado manifesta profunda solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade escolar do Instituto São José e a todos os profissionais da educação impactados por este episódio. Também informa que está mobilizando equipes de apoio psicossocial para oferecer suporte aos alunos, professores e demais envolvidos."



Por conta do ataque, as aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino foram suspensas por três dias.

* Com informações da Agência Estado