Dias Toffoli foi o único a votar para acolher o pedido parcialmenteRosinei Coutinho / STF
No STF, Toffoli vota para liberar direito à 'revisão da vida toda' para quem entrou na Justiça
A tese buscava incluir, no cálculo dos benefícios do INSS, os salários anteriores a julho de 1994
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Afirmação foi feita em meio a discussão sobre uma possível reforma do Judiciário
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