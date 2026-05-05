Leo Prates (Republicanos-BA) teve seu plano de trabalho apresentado nesta terça (5)Redes Sociais / Reprodução
O plano de trabalho foi agendado para a quarta-feira (6), às 14 horas, a primeira audiência pública da comissão, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, com o tema "Uso do tempo do trabalho".
- Em 7 de maio, está agendado um seminário em João Pessoa (PB);
- No dia 12 de maio, às 14 horas, está prevista a segunda audiência com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre os impactos econômicos da proposta;
- No dia 14 de maio, a comissão realizará um seminário em Belo Horizonte (MG);
- Em 18 de maio, às 14h, haverá a quarta audiência do colegiado, sobre a perspectiva dos empregadores, com representantes de entidades dos empresários;
- Um dia após a apresentação do relatório, a comissão realizará em 21 de maio um seminário em São Paulo.