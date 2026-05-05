Leo Prates (Republicanos-BA) teve seu plano de trabalho apresentado nesta terça (5) - Redes Sociais / Reprodução

Leo Prates (Republicanos-BA) teve seu plano de trabalho apresentado nesta terça (5)Redes Sociais / Reprodução

Publicado 05/05/2026 16:30 | Atualizado 05/05/2026 16:58

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1 apresentou, nesta terça-feira (5), o plano de trabalho do relator do colegiado, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), com previsão de divulgação do parecer em 20 de maio e votação na comissão em 26 de maio.



O plano de trabalho foi agendado para a quarta-feira (6), às 14 horas, a primeira audiência pública da comissão, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, com o tema "Uso do tempo do trabalho".

Demais datas



- Em 7 de maio, está agendado um seminário em João Pessoa (PB);



- No dia 12 de maio, às 14 horas, está prevista a segunda audiência com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre os impactos econômicos da proposta;

- Em 13 de maio, haverá a terceira audiência, sobre "aspectos sociais";



- No dia 14 de maio, a comissão realizará um seminário em Belo Horizonte (MG);



- Em 18 de maio, às 14h, haverá a quarta audiência do colegiado, sobre a perspectiva dos empregadores, com representantes de entidades dos empresários;

- Em 19 de maio, às 14 horas, será a vez das centrais sindicais participarem da quinta audiência, sobre a perspectiva dos trabalhadores;



- Um dia após a apresentação do relatório, a comissão realizará em 21 de maio um seminário em São Paulo.