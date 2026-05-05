Mentor Capital Group inicia operação com mais de 40 candidatos em processo seletivo - Divulgação

Mentor Capital Group inicia operação com mais de 40 candidatos em processo seletivoDivulgação

Publicado 05/05/2026 17:37 | Atualizado 05/05/2026 17:49

A Mentor Capital Group (MCG) deu início às suas atividades reunindo mais de 40 empresários em um processo seletivo para integrar seu ecossistema de mentoria. A holding foi criada com a proposta de organizar e profissionalizar o setor no Brasil.



Fundada por Janguiê Diniz, a MCG também tem como cofundadores Gilberto Augusto e Claudio Duarte. A iniciativa busca estruturar um mercado que cresceu rapidamente, mas ainda carece de critérios objetivos, padronização e mecanismos de validação.



“Existe uma demanda reprimida por organização e critérios claros dentro do mercado de mentoria. O que estamos observando nesse primeiro momento é uma adesão muito qualificada, de profissionais que entendem a importância de fazer parte de uma estrutura mais sólida, com posicionamento institucional, profissionalização, governança, reputação, certificação e acreditação que gerem credibilidade institucional”, afirma Janguiê Diniz.

A estrutura inclui governança corporativa, conselhos estratégicos e comitês técnicos. A proposta é oferecer mais segurança para empresas na escolha de mentores, com base em critérios mensuráveis de desempenho e entrega.



No centro do modelo está o Mentor Capital Standard, sistema próprio de certificação que avalia profissionais por indicadores como performance, ética e capacidade estratégica. Os participantes são classificados em diferentes níveis de maturidade.



O lançamento oficial ocorreu em um evento em São Paulo, que reuniu cerca de 80 empresários convidados. A holding afirma que pretende consolidar um novo padrão no mercado, com foco em reputação, transparência e geração de negócios.