Em resposta a Tarcísio, Haddad afimou que Lula recebeu uma peça orçamentária 'fictícia' do último governoAgência Brasil
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