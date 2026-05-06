Deputados ainda podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - Reprodução / Youtube

Deputados ainda podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)Reprodução / Youtube

Publicado 06/05/2026 08:08

O Conselho de Ética da Câmara aprovou, nesta terça-feira (5), a suspensão dos mandatos dos deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS), Marcos Pollon (PL-MS) e Zé Trovão (PL-SC) por dois meses. A decisão ocorre em razão do envolvimento dos parlamentares no motim que impediu o funcionamento da Casa por 30 horas, em agosto de 2025.

Na ocasião, o episódio ocorreu após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chegou a ser impedido de ocupar a cadeira da Presidência e iniciar os trabalhos da Casa.

Os deputados ainda podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se o recurso for negado, o caso irá ao plenário da Câmara, que tem a decisão final.

O parecer do relator Moses Rodrigues (União-CE), que concluiu haver quebra de decoro parlamentar, foi aprovado pelo Conselho de Ética. A suspensão de Van Hattem e Pollon ocorreu por 13 votos a favor e 4 contrários. Já Zé Trovão recebeu 15 votos favoráveis à punição e 4 contrários.

Na última semana, Moses disse que o direito à oposição "não pode se converter em autorização para inviabilizar, mediante ocupação física, o funcionamento regular da Câmara".

Nas redes sociais, o deputado Pollon comentou a suspensão em seus stories do Instagram: "Muito bem. Onze da noite, o dia inteiro de Conselho de Ética, e estamos saindo com a certeza de que não nos acovardamos, não nos omitimos e fizemos aquilo para o que fomos eleitos: defender a liberdade do povo e do nosso país", disse.

Van Hattem afirmou que a decisão é "mais um passo pavimentado" para sua eleição ao Senado Federal. "O povo que está nos acompanhando sabe da injustiça que está sendo cometida contra nós. Preferimos perder no Conselho de Ética, de forma honrosa, do que vencer com indignidade", declarou.