Após investigações iniciais, Polícia Civil pediu prisão de diretorDivulgação / PCBA
Polícia prende diretor de escola suspeito de abuso sexual contra aluno autista na Bahia
Adolescente contou o caso a um familiar, que fez a denúncia
Polícia prende diretor de escola suspeito de abuso sexual contra aluno autista na Bahia
Adolescente contou o caso a um familiar, que fez a denúncia
Temer lamenta Senado ter rejeitado Messias para o STF: 'Competentíssimo'
'Evidente que não foi bom para o governo', afirma o ex-presidente
Câmara inicia análise de projeto sobre exploração de minerais críticos
Proposta prevê incentivos governamentais e prioridade de licenciamento
Olimpíada escolar antirracista recebe inscrições até a próxima sexta
Tanto escolas como estudantes podem se inscrever na competição
Fachin diz que 'Parlamento e Judiciário não se enfrentam nem se substituem, mas se sustentam'
O magistrado discursou durante a sessão solene de 200 anos da Câmara dos Deputados
STF suspende julgamento de recurso para garantir revisão da vida toda
Pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu a análise
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.