Após investigações iniciais, Polícia Civil pediu prisão de diretor - Divulgação / PCBA

Após investigações iniciais, Polícia Civil pediu prisão de diretorDivulgação / PCBA

Publicado 06/05/2026 21:20 | Atualizado 06/05/2026 21:24

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta terça-feira (5), o diretor de uma escola suspeito de abusar sexualmente de um aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O crime aconteceu no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, após um passeio escolar realizado no dia 24 de abril.

Segundo a corporação, o adolescente relatou o abuso a um familiar, que registrou a denúncia na delegacia. Após as investigações iniciais, a Polícia Civil solicitou a prisão do suspeito. Agentes cumpriram mandados em endereços ligados ao homem e apreenderam dispositivos eletrônicos, que serão analisados ao longo da investigação.

O diretor, de 48 anos, vai responder por estupro de vulnerável. A identidade dele não foi divulgada para preservar a integridade da vítima. O adolescente foi encaminhado para exame de corpo de delito e atendimento psicossocial no município.