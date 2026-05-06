Turista foi levado à Unidade de Pronto Atendimento de Tapareguá, mas não resistiu - Reprodução / Redes sociais

Turista foi levado à Unidade de Pronto Atendimento de Tapareguá, mas não resistiuReprodução / Redes sociais

Publicado 06/05/2026 09:16

Um turista, identificado como Eryvelton Gomes, de 34 anos, morreu, na terça-feira (5), após comer um caranguejo na Praia do Francês, Região Metropolitana de Maceió. O homem era alérgico a camarão e teria sofrido um choque anafilático.

Segundo informações, Eryvelton, natural de Várzea Grande, no Mato Grosso, não sabia que sua reação ao camarão poderia aparecer ao consumir caranguejo. Nas redes sociais, o turista compartilhou o momento em que comia o caranguejo. Pouco depois de ingerir o alimento, ele começou a passar mal e recebeu atendimento ainda na praia.

O turista foi levado à Unidade de Pronto Atendimento de Tapareguá, mas não resistiu.

O choque anafilático é uma reação alérgica grave e rápida que pode ser fatal. Ele causa sintomas como dificuldade para respirar, inchaço e queda da pressão, exigindo atendimento médico imediato.