Turista foi levado à Unidade de Pronto Atendimento de Tapareguá, mas não resistiuReprodução / Redes sociais
Turista morre após comer caranguejo em praia de Alagoas
Homem, de 34 anos, alérgico a camarão, sofreu choque anafilático pouco tempo depois de ingerir o alimento
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Câmara aprova fundo de até R$ 5 bilhões para minerais críticos
Projeto de lei prevê a criação de um comitê para analisar o setor
Enfrentamento à violência é desafio para 71,7% dos gestores de escolas
Profissionais relatam dificuldade em temas como racismo e bullying
Polícia prende diretor de escola suspeito de abuso sexual contra aluno autista na Bahia
Adolescente contou o caso a um familiar, que fez a denúncia
Temer lamenta Senado ter rejeitado Messias para o STF: 'Competentíssimo'
'Evidente que não foi bom para o governo', afirma o ex-presidente
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Proposta prevê incentivos governamentais e prioridade de licenciamento
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