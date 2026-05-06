Ao todo, a Justiça autorizou 26 prisões e 34 mandados de busca e apreensãoDivulgação
Polícia de SP faz operação contra quadrilha suspeita de aplicar golpes em ao menos 100 idosos
Ação foi conduzida pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra)
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Ação foi conduzida pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra)
Comércio e crime organizado serão temas da reunião entre Lula e Trump
Encontro está marcado para quinta-feira, na Casa Branca
Defesa de Vorcaro finaliza proposta de delação premiada
Documento contém lista de temas a serem abordados no acordo
Relatório da MP da renovação da CNH será apresentado até a próxima semana, diz ministro
Objetivo é 'aperfeiçoar' a medida
Homem apontado como integrante de grupo de extermínio do Recife é preso em SP
José Jairo de Moura Cavalcanti foi condenado pela Justiça pernambucana por crimes como homicídio qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha
Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro vence em cinco Estados, e Lula, em quatro
Entre os dez locais avaliados, pesquisa só registrou empate técnico em Minas
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